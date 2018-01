Mulher de 60 anos dá à luz no Japão Uma mulher japonesa de 60 anos deu à luz um bebê concebido mediante fecundação artificial, informou hoje a imprensa de Tóquio, acrescentando tratar-se da mais velha mulher do Japão a parir. A sexagenária recebeu a doação de um óvulo e submeteu-se ao tratamento nos Estados Unidos. Mãe e filho - cujo sexo não fora informado - deixaram hoje o hospital e passam bem. De acordo com a agência de notícias Kyodo, a mulher, que não foi identificada, casou-se depois dos 50 anos e desejava ter um filho. Ela partiu para os EUA depois que médicos japoneses lhe disseram que ela era muito velha para ser mãe.