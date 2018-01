Mulher de 61 anos é presa ao tentar assaltar banco Uma mulher de 61 anos foi detida quando tentava assaltar um banco, informou a polícia de Montenegro neste domingo. Trata-se da pessoa mais velha a tentar assaltar um banco presa no país. A ladra, identificada como Jugoslava Tomovic, entrou em uma agência do banco de Podgoricka na capital com uma máscara cobrindo o rosto e uma arma na mão. Ela ordenou aos funcionários da agência que entregassem todo o dinheiro. "Ela disse aos funcionários que nada aconteceria se eles abrissem os cofres e dessem a ela todo o dinheiro", disse o policial Zoran Strunjas. Os funcionários do banco conseguiram emitir um sinal de alarme. A polícia chegou minutos depois, prendendo a mulher sem disparar um tiro, disse o policial. Mais tarde, ela teria dito à polícia que "estava desesperada porque não conseguia pagar as dívidas".