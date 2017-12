Mulher de 81 anos salva amiga de 83 de afogamento Uma mulher de 81 anos salvou uma outra mulher, de 83 anos, de se afogar depois que a mais velha ficou presa dentro de um carro que caiu em uma lagoa. "Não tinha ninguém mais em minha volta", disse Carolyn Kally, que viu o acidente e pulou dentro d´água. "Fiz muita natação em minha vida". O incidente ocorreu ontem à tarde, quando o motorista Harlem Hutchinson, de 90 anos, acidentalmente apertou o pedal que aciona o gás que move o carro ao invés do freio. Dentro da lagoa a água começou a encobrir Hutchinson e sua mulher, Nina. Kelly, uma colega residente da casa de repouso Glen Retirement Village, em Shreverport, no Estado americano de Louisiana, nadou para o lado do passageiro e carregou Nina Hutchinson até a superfície da lagoa, ficando ali até a chegada dos bombeiros. Harlem Hutchinson conseguiu nadar até a margem. De acordo com fontes do hospital universitário do Estado, para onde todos foram levados depois que os bombeiros chegaram ao local, Nina está em sérias condições de saúde e o marido dela Harlem, passa bem. Nina, Harlem e Kelly, que nada sofreu, vivem no casa de repouso há cerca de um ano.