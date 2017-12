Mulher de 84 anos assume relação sexual com garoto de 11 Uma mulher americana de 84 anos confessou nesta quinta-feira, 15, ter praticado relações sexuais com um garoto de 11 anos que estava sob sua guarda em 2004 nos Estados Unidos para que sua sentença fosse menor. Georgie Audean Buoy fez um acordo com os advogados e se declarou culpada por abuso sexual, disseram fontes ligadas ao governo nesta sexta-feira, 16. Buoy ficará 36 meses na prisão, segundo Leslie Wolf, vice-chefe da procuradoria de Wasco County. Inicialmente ela teria de cumprir oito anos de detenção, acusada de estupro. Em uma confissão gravada, Buoy admitiu que teve relações sexuais com um garoto enquanto ele estava sob sua guarda em 2004, disse Wolf. A idade e carência da acusada foram fatores que auxiliaram no acordo. O advogado de Buoy, Andrew Carter, não respondeu às mensagens nesta quinta-feira. Buoy foi por muito tempo membro da igreja local e voluntária na cadeia, disse Wolf. Ela deverá ser registrada por crime sexual, cumprir a sentença em uma prisão de mulheres e pagar US$ 5 mil à vítima, além de US$ 7.500 de restituição de tutoria.