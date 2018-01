Mulher de arcebispo diz que não está grávida A sul-coreana cujo casamento com um arcebispo escandalizou o Vaticano anunciou hoje que não está grávida, ao contrário do que havia sugerido previamente. Maria Sung, de 43 anos, que se casou com o arcebispo zambiano Emmanuel Milingo em uma cerimônia coletiva da seita Moon, fez um teste de gravidez hoje pela manhã em Roma. Previamente, ela havia dito que sua menstruação estava atrasada e que isso poderia significar fadiga ou gravidez. "Estou aliviada pelo fato de não ter que cuidar de uma criança, assim poderei dedicar todo o meu espírito e coração para encontrar o meu marido", disse Sung no hotel romano em que se encontra. Por outro lado, ela lamentou o fato de não estar grávida. "A grande esperança de monsenhor Milingo e minha era de que Deus nos abençoasse com um filho. Lamento que isso não tenha acontecido", declarou Sung, que aparentemente está em greve de fome pela volta de seu companheiro. Sung apresentou o resultado do exame de gravidez três dias depois de o Vaticano ter divulgado uma carta escrita por Milingo na qual o religioso dizia estar abandonando sua mulher e retornando ao seio da Igreja Católica. No Vaticano consideram que a esta carta se seguirá um novo período de reflexão e, provavelmente, outros gestos públicos de fidelidade ao papa por parte de Milingo. Ao longo deste caminho, Milingo será assistido pela Congregação para a Doutrina da Fé, durante todo o tempo que o Vaticano considerar necessário. Milingo, ex-arcebispo de Lusaka (Zâmbia), que causou escândalo ao se casar em 27 de maio com Sung, passa há mais de uma semana por um momento de reflexão em lugar não revelado mas que, segundo várias fontes, é uma abadia beneditina. Ele tem a tarefa nada fácil de dialogar com Maria, que todas as manhãs tem se dirigido à Praça de São Pedro para rezar e chamar a atenção para sua situação de mulher abandonada. O Vaticano tentou novamente fazer chegar-lhe às mãos a carta que Milingo escreveu explicando sua decisão e que ela se nega a receber há dois dias, acusando o Vaticano de ter forjado a carta e de mantê-lo como prisioneiro.