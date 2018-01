Mulher de arcebispo mantém greve de fome "O jejum será muito duro, mas estou decidida a prosseguir nele até a morte", disse hoje, em entrevista à imprensa, a abandonada esposa do arcebispo africano Emmanuel Milingo, Maria Sung, ao completar seu oitavo dia em greve de fome. A mulher exige encontrar-se a sós com Milingo, com quem se casou em Nova York em 27 de maio em uma cerimônia coletiva celebrada pelo reverendo Moon. Na entrevista de hoje, Sung, de 43 anos, apareceu mais magra e abatida, mas capaz de ficar em pé e caminhar. Ontem, ao comparecer à Praça de São Pedro para rezar, ela teve de permanecer sentada. Foi quando rejeitou publicamente a idéia de ser internada em um hospital ou ser alimentada à força. Enquanto isso, continuam bloqueadas desde sábado as negociações entre o Vaticano e Sung para organizar um encontro entre o casal. O diálogo havia sido iniciado dias atrás pelo embaixador sul-coreano junto à Santa Sé .