Mulher de assassino de Rabin está grávida, diz site A mulher de Yigal Amir, assassino do ex-primeiro ministro israelense Yitzhak Rabin, está grávida, segundo reportagem do site israelense News.com, publicada nesta segunda-feira, 12. Yitzhak Rabin foi assassinado em 4 de novembro de 1995, após protestos de Tel Aviv, por Yigal Amir. Atualmente, Amir está cumprindo prisão perpétua pelo crime. Segundo o site, a família de Amir disse que Larissa Trimbobler está nos primeiros meses de gravidez e disse que o casal está muito feliz com a nova criança que vai nascer. Já o irmão de Amir, Amitai, disse que depois que foram aprovadas as visitas íntimas entre Larissa e o assassino de Rabin, seu comportamento "mellhorou muito e está mais feliz". Fontes próximas à família também disseram que Amir está preocupado a segurança de seu filho e sua mulher caso a notícia fosse divulgada nos meios de comunicação ao redor do mundo. "Há muitos inimigos da família e por isso todos estão falando pouco sobre este assunto", disse um amigo de Amir, que não quis se identificar. "Aqueles que odeiam Amir não irão parar por nada."