Mulher de Barghouti registra a candidatura do marido A mulher do líder palestino preso Marwan Barghouti apresentou a documentação para inscrevê-lo como candidato à presidência da Autoridade Nacional Palestina (ANP). A candidatura de Barghouti pode reduzir as chances do candidato oficial da OLP e do Partido Fatah, Mahmoud Abbas. Representantes do Fatah já haviam dito que uma candidatura de Barghouti, uma liderança forte dentro do partido e mais popular que Abbas, poderia rachar o movimento. Marwan Barghouti cumpre cinco penas consecutivas de prisão perpétua em Israel.