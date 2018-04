Mulher de Berlusconi critica excesso atenção sobre seu divórcio A mulher do premiê italiano, Silvio Berlusconi, criticou neste sábado o que chamou de excessiva atenção e conselhos indesejados da mídia em relação à sua decisão de se divorciar do líder conservador. Em carta publicada na primeira página do jornal diário Corriere della Sera, o principal do país, Veronica Lario pediu que ela e seus filhos sejam deixados em paz. "A decisão minha e de meu advogado de lidar com a separação com respeito está incomodando, por razões que não compreendo, pessoas que não deveriam ter interesse nenhum no assunto e que certamente não têm o direito de fazer julgamento público sobre o tema", disse Veronica na carta.