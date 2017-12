Mulher de Bush é listada entre as 50 mais bonitas do mundo Laura Bush, a primeira-dama dos Estados Unidos, está entre as 50 pessoas mais bonitas do mundo, de acordo com uma lista anual publicada pela revista People. A anúncio despertou piadas e comentários na imprensa norte-americana. "De agora em diante poderemos chamá-la de ´primeira-beldade´", publicou o New York Post ao comentar a lista da revista, que colocou Laura Bush ao lado de estrelas como Jennifer Lopez, Catherine Zeta-Jones e Julia Roberts.