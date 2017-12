Mulher de cinegrafista seqüestrado pede ajuda a premier palestino O primeiro-ministro palestino, Ismail Haniye, encontrou-se nesta quinta-feira com Anita McNaught, esposa do cinegrafista da rede de TV americana Fox News Olaf Wiig. Wiig, 36 anos, e o correspondente Steve Centanni, 60, foram seqüestrados na Faixa de Gaza, há dez dias, pelo desconhecido grupo Brigadas da Sagrada Jihad. Haniye pediu a libertação dos reféns. Na quarta-feira, foi divulgado um vídeo dos dois seqüestrados. O grupo exige que todos os muçulmanos presos nos EUA sejam soltos até sábado. Na quarta-feira, o grupo divulgou uma fita em que apareciam os jornalistas, a primeira prova de que ambos estão vivos e com saúde. Porém, devido à má qualidade da gravação, não foi possível compreender direito o que os reféns diziam. Junto à fita, os seqüestradores enviaram uma carta com suas exigências: A libertação de todos os prisioneiros muçulmanos detidos nos Estados Unidos.