Mulher de desaparecido acredita que marido sobreviveu A mulher do coronel João Eliseu Souza Zanin - que está na lista dos desaparecidos no Haiti -, Cely Zanin, afirmou hoje que espera que o marido e os três oficiais que estavam com ele no momento do terremoto de terça-feira sejam encontrados com vida. O coronel é lotado na unidade militar do Distrito Federal.