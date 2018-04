Mulher de dissidente ganhador do Nobel da Paz vai à prisão avisá-lo sobre prêmio

Liu Xiaovo se dirigiu ontem à prisão em Jinzhou (480 quilômetros a noroeste de Pequim), para onde o dissidente e crítico literário de 54 anos foi transferido em maio passado para cumprir sua pena de onze anos a que foi condenado em dezembro de 2009 por liderar um manifesto que pedia democracia. O mais provável era que a visita ocorresse hoje. Segundo a dissidente Wang Jinbo, Liu Xia negociou sua visita depois de concordar com as autoridades que a mantinham sob vigilância domiciliar que não se reuniria com a imprensa na entrada de seu apartamento em Pequim. As autoridades chinesas detiveram na sexta-feira dezenas de pessoas que por toda a China celebravam a atribuição do Nobel a Liu Xiaobo.