Mulher de Duhalde assume área social por 60 dias O porta-voz da Presidência da Argentina, Eduardo Amadeo, anunciou hoje que o presidente Eduardo Duhalde nomeou sua mulher, Hilda "Chiche" Duhalde, para titular do Ministério de Desenvolvimento Social por um período de 60 dias. Sua função será "ordenar a área social e colocar em prática as políticas emergenciais do governo", disse Amadeo.