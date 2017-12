Mulher de ex-agente crê que governo russo o matou Marina Litvinenko, mulher do ex-espião russo morto em Londres, envenenado por material radioativo, acredita que as autoridades de Moscou foram responsáveis por sua morte, e que as britânicas descobrirão os autores do envenenamento. A afirmação foi feita ao jornal britânico The Mail On Sunday. Na edição deste domingo, a mulher do ex-espião conta como Alexander Litvinenko adoeceu na noite de 1º de novembro, após reuniões no centro de Londres. "Sasha (o ex-espião Litvinenko) era uma pessoa muito emotiva. Podia culpar (o presidente russo, Vladimir) Putin. Obviamente não foi o próprio Putin, certamente não. Mas o que presidente faz na Rússia permite-lhe matar um britânico em território britânico. Acho que podem ter sido as autoridades russas", diz. A esposa do ex-agente afirma que colaborará com as investigações que a Rússia quer fazer no Reino Unido, mas faz ressalvas: "Não acho que serei de ajuda em suas investigações. Não acho que vão dizer a verdade. Não posso crer que utilizarão de maneira adequada as provas que pedem", ressalta a viúva. Por outro lado, Marina Litvinenko está convencida de que a polícia britânica descobrirá quem matou seu marido. "Ajudei e vou dizer à polícia tudo o que puder. Acho que estas são as pessoas que descobrirão quem matou meu marido e isso é o mais importante para mim", afirma. Na entrevista, Marina, de 44 anos, conta como Litvinenko adoeceu na noite de 1º de novembro e lembra que ele vomitava a cada 25 minutos. O ex-espião tinha certeza de que tinha sido envenenado, porque não achava que se tratava de um mal-estar qualquer. "Parece que alguém me envenenou. Aprendi isso quando estava na escola militar", disse Litvinenko à esposa. "No terceiro dia piorou, e era doloroso tocar no estômago. Estava desesperado por ar, precisava de que todas as janelas estivessem abertas e disse: ´Tenho medo de deixar de respirar´", relatou Marina ao jornal. Marina também narra a vida normal que o casal levava em sua casa, no norte de Londres, com seu filho Anatoly, de 12 anos, e como seu marido ficou feliz quando lhe foi concedida a nacionalidade britânica. "Ele gostava da Inglaterra e adorava estar aqui. A sexta-feira, 13 de outubro, foi um dia muito importante para Sasha. Foi quando obteve a nacionalidade britânica", acrescenta. Marina admite que não sabia exatamente do que vivia seu marido, e ele nem sempre lhe dizia o que fazia ou com quem se encontrava. "Não sei realmente o que fazia porque só começou seus negócios aqui no ano passado, não antes. Não sei qual era seu negócio, só sabia sobre nossa vida familiar", acrescenta. A polícia centra suas investigações sobre a morte do ex-agente secreto russo no hotel Millennium de Londres, onde a vítima se reuniu com três russos em 1º de novembro. Detetives da Scotland Yard viajaram para Moscou para prosseguir suas investigações sobre a misteriosa morte de Litvinenko, ex-coronel do Serviço Federal de Segurança (FSB, antigo KGB). Em carta, Litvinenko responsabilizou diretamente o presidente russo por sua morte.