Mulher de ex-dirigente chinês começa a ser julgada A mulher do ex-dirigente do Partido Comunista da China, Bo Xilai, foi a julgamento hoje por suposto assassinato de um cidadão britânico, em que muitos observadores veem como o julgamento de maior significado político na China em três décadas. As informações foram divulgadas pelo The Wall Street Journal. Bo foi afastado do Partido Comunista por corrupção no ano passado, e está preso em local secreto. O julgamento deverá durar um ou dois dias, e, segundo especialistas jurídicos, ela deverá ser considerada culpada pelo tribunal.