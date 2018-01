Mulher de ex-embaixador no Brasil é eleita vereadora A eleição nos Estados Unidos foi um desastre para os democratas. Mas alguns comemoraram vitórias. Com 6.318 votos, Hope Harrington, a mulher do ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Anthony Harrington, foi eleita vereadora do condado de Talbot, em Maryland, próximo a Washington, onde o casal tem sua residência principal. Formada em literatura, Hope é ativa há anos na área de educação pública. Já ocupou a presidência do Conselho Educacional de Talbot e, nesse cargo, foi uma das idealizadoras de um programa pioneiro instituído em Maryland, que introduziu a exigência de 60 horas de trabalho voluntário para estudantes, como parte dos requisitos para a obtenção do diplomata do curso colegial. O programa vem sendo adotado por outros Estados.