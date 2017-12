Mulher de Kerry diz que Bush ajuda a campanha do marido Teresa Heinz Kerry, mulher do candidato presidencial democrata John Kerry, disse que o presidente republicano George W. Bush é o principal motor das arrecadações de campanha de seu marido. "Eu sozinha consigo arrecadar US$ 2 milhões em apenas uma semana", disse Teresa durante um banquete organizado pelos democratas em Manhattan. "Mas não acho que consiga isso graças a mim mesma, mas sim graças ao outro, e não me refiro ao meu marido", afirmou. "Acredito que de certa forma (Bush) é o principal motor de nossas arrecadações", completou, dando a entender que é a oposição ao presidente Bush que vem estimulando as contribuições. Durante a maior parte de seu discurso, Teresa criticou Bush de maneira indireta. Seu ataque mais incisivo foi em relação ao tema do patriotismo. "Um dos aspectos mais tristes deste governo é sua cínica tentativa de equiparar o patriotismo ao coro daqueles que bajulam o presidente", afirmou. Teresa se casou com o senador republicano John Heinz, um multimilionário que morreu em um acidente de avião e de quem herdou uma fortuna superior a US$ 600 milhões. depois, ela casou-se com o senador democrata John Kerry, que era divorciado.