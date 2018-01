Mulher de Menem quer comprar fazenda de US$ 1 milhão no Chile Cecilia Bolocco, mulher do ex-presidente argentino Carlos Menem, negocia a compra de uma fazenda no valor de US$ 1 milhão para seu marido. O terreno, de 15 hectares, fica ao sul de Santiago e seria financiado com a venda de uma casa que Bolocco possui em Miami. Segundo o jornal La Nación, a compra estava sendo mantida em sigilo por causa das investigações sobre Menem por enriquecimento ilícito.