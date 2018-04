Mulher de Nobel completa 2 anos presa Dois anos depois de seu marido ganhar o Prêmio Nobel da Paz, a mulher de Liu Xiaobo, Liu Xia, continua em prisão domiciliar na China, apesar de não ter sido acusada, julgada nem condenada por qualquer crime. Policiais a impedem de sair de seu apartamento e seus contatos com o exterior são controlados. A escolha do dissidente chinês, no dia 8 de outubro de 2010, foi recebida com fúria por Pequim, que viu no gesto uma tentativa de interferência em assuntos internos. Liu Xiaobo cumpre 11 anos de prisão. / CLÁUDIA TREVISAN