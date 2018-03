Mulher de Nobel da Paz faz manifesto para Xi A mulher do ativista chinês Liu Xiaobo, ganhador do Nobel da Paz, publicou ontem uma carta aberta ao presidente Xi Jinping, na qual protesta contra a sentença de 11 anos de prisão imposta a seu irmão. Liu Xia acusa o governo de conduzir uma "repressão com base na violência".