Mulher de Nobel da Paz pretende ir à Noruega

A chinesa Liu Xia, esposa do dissidente preso Liu Xiaobo, vencedor do Nobel da Paz, disse ontem que espera poder viajar à Noruega para receber o prêmio em nome dele. Desde sexta-feira, porém, ela só pode deixar sua casa, em Pequim, sob escolta policial. Em breve declaração por telefone, ela disse que a alimentação de seu marido na prisão melhorou desde que o Nobel foi anunciado. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores da China, a viagem de Liu à Noruega depende de uma decisão do Judiciário.