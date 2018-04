Mulher de Schwarzenegger declara apoio a Obama nos EUA

A primeira-dama da Califórnia, Maria Shriver, membro da família Kennedy, anunciou no domingo ,3, seu apoio ao pré-candidato democrata Barack Obama. A declaração surgiu dias depois de o marido dela, o governador Arnold Schwarzenegger, do Partido Republicano, ter declarado que apoiaria o pré-candidato republicano John McCain. Veja também: Obama se aproxima de Hillary e aposta em voto jovem na Superterça Campanhas de Hillary e Obama tentam conquistar 'terreno rival' Na reta final, candidatos nos EUA investem pesado na TV As eleições americanas Especial eleições americanas "Na minha opinião, se Barack Obama fosse um Estado, ele seria a Califórnia", disse Shriver a uma multidão reunida para um comício do pré-candidato democrata na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. "Vejam como tenho razão. Ele é multifacetado, aberto, inteligente, independente, contrário às tradições, inovador, inspirador. Um homem capaz de sonhar. Um líder." Obama, senador pelo Estado de Illinois, disputa cabeça a cabeça com a senadora Hillary Clinton a vaga do Partido Democrata para as eleições presidenciais de novembro. Os dois preparam-se para a decisiva "superterça", quando a Califórnia e mais 20 Estados realizam prévias democratas a fim de escolher o presidenciável da legenda. No campo republicano, o maior rival de McCain, que lidera a disputa atualmente, é o ex-governador de Massachusetts Mitt Romney. Shriver participou do comício ao lado da prima Caroline Kennedy, filha do presidente John F. Kennedy, e da apresentadora de TV Oprah Winfrey. Caroline Kennedy e o senador Edward Kennedy, irmão do presidente assassinado, também deram apoio a Obama.