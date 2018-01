Mulher de Trump diz que ele não é racista ou anti-imigrante

WASHINGTON - A mulher do pré-candidato republicano à presidência dos Estados Unidos Donald Trump, Melania, disse na segunda-feira em uma entrevista que seu marido não é racista e nem anti-imigrante, mas é contra aqueles que violam as leis e entram no país de forma ilegal.

"Ele não é racista. Não é anti-imigrante", disse Melania Trump, que lembrou em entrevista à emissora CNN que ela mesma é imigrante, já que nasceu na Eslovênia. "Eu obedeci a lei, fiz tudo corretamente. Eu não violei a lei e fiquei aqui, e acredito que é isso que as pessoas deveriam fazer", disse a mulher do magnata.

Melania também se referiu a seu hipotético papel como primeira-dama, e assegurou que ela seria "distinta" das anteriores pois seria ela mesma e ajudaria as mulheres e as crianças.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A mulher de Trump também explicou que não está de acordo com tudo o que seu marido faz, especialmente com a linguagem e com o tom que utiliza, já que ele frequentemente recorre às desqualificações pessoais e aos insultos. Contudo, ela afirmou que se o republicano for eleito presidente, isso mudará.

"Para construir um império empresarial como ele fez, não se pode usar sempre esse tipo de tom. Ele realmente seria capaz de mudar suas palavras e seu tom", destacou Melania. /EFE