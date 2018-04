Mulher denuncia que foi estuprada por Lugo Benigna Leguizamón, de 27 anos, a segunda mulher a afirmar que teve um filho do presidente paraguaio, Fernando Lugo, declarou ontem a uma rádio que sua primeira relação com o ex-bispo foi um estupro. Benigna, que era faxineira da diocese de San Pedro, disse que ficou em um quarto trancada com Lugo e ele a forçou a manter relações. Lugo rejeitou as acusações. "Acho que faz parte do segundo capítulo, vamos ver o que vem no terceiro", ironizou.