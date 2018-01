Mulher do príncipe Edward reencontra a filha recém-nascida Seis dias depois de ter dado a luz, a mulher do príncipe Edward, o filho mais novo de Elizabeth II, reuniu-se hoje à filha recém-nascida. O bebê, cujo nome ainda não foi anunciado, voltou escoltado para o Frimley Park Hospital, onde nasceu de uma cesariana no sábado e onde sua mãe, a Condessa de Wessex, está recuperando-se. O bebê real, que nasceu um mês antes do prazo, fora levado ao St. George?s Hospital para receber cuidados especiais. Uma porta-voz do Palácio de Buckingham disse que a condessa estava ?imensamente excitada? por rever a filha, que é a oitava na linha de sucessão do trono britânico. Ela acrescentou que mãe e filha estão passando bem ? ?não há motivo para preocupações. Não foi informado, porém, quando elas voltarão para casa. A Condessa de Wessex, Sophie Rhys-Jones, de 38 anos, casou com o príncipe Edward, o quatro filho da rainha, em 1999. O bebê não terá o título de Sua Alteza Real, será conhecida por Lady e o nome escolhido. Sétima neta de Elizabeth II e do príncipe Philip, cujo nome de família é Mountbatten, ela terá o sobrenome Mountbatten-Windsor, ou Windsor. Sophie sofreu um aborto em dezembro de 2001, depois que os médicos diagnosticaram um gravidez tubária, uma condição potencialmente perigosa, na qual o feto se desenvolve fora do útero.