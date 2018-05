Mulher é achada morta na casa de diretor da AB Inbev

Adrienne Nicole Martin foi declarada morta às 13h26 na casa situada em Huntleigh, um bairro nobre de Saint Louis, segundo a polícia. Os paramédicos chamados para atender à emergência não encontraram nenhum sinal de trauma nem outros indícios que pudessem explicar imediatamente a morte da jovem, segundo o boletim de ocorrência.

A polícia local e o instituto de medicina legal do condado de Saint Louis promovem uma investigação conjunta do caso. Os exames para determinar a causa da morte podem demorar até um mês e meio para serem concluídos, disse Suzanne McCune, diretora do IML local.

Thomas M. Becker, comandante da polícia local, recusou-se a comentar matéria publicada pela imprensa da região segundo a qual a morte estaria inicialmente sendo investigada como overdose. Não se sabe se August Busch IV, de 46 anos, estava na residência no momento da morte. Ele atualmente é diretor da cervejaria AB Inbev, a maior do mundo em vendas. A sede da AB Inbev fica em Leuven, na Bélgica. O advogado do proprietário do imóvel onde a jovem morreu não foi encontrado para comentar o assunto. As informações são da Dow Jones.