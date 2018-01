Mulher é acusada de violação na Noruega Uma norueguesa de 22 anos foi acusada de ter violentado um homem quando ele dormia. Uma porta-voz da polícia confirmou ao jornal Bergens Tidente que a mulher foi detida na noite de domingo, após o homem, de 30 anos, ter apresentado queixa em uma delegacia da cidade de Bergen. Segundo as declarações da vítima - consideradas críveis pela polícia -, o homem acordou vendo a mulher mantendo relações sexuais com ele, enquanto o namorado da moça os filmava e fotografava. O namorado deverá ser acusado de cumplicidade. De acordo com a porta-voz policial, "não se tratou de relações sexuais no sentido mais habitual, mas de ações que podem ser consideradas no mesmo nível". Os três envolvidos tinham passado horas bebendo juntos. Os médicos examinaram o queixoso em busca de "possíveis rastros de DNA da mulher".