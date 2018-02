Mulher é condenada a quatro anos de prisão por ataque de cão Um juiz norte-americano sentenciou a dona de um cachorro à pena máxima de quatro anos de prisão pela morte de uma vizinha no prédio no qual moravam no ano passado. Por já ter cumprido parte da sentença, Marjorie Knoller ficará aproximadamente mais 14 meses atrás das grades. Seu marido, Robert Noel, já cumpre sentença de quatro anos de detenção. O juiz James Warren disse que Knoller merecia a pena máxima porque não demonstrou remorso e mentiu sob juramento ao dizer que seu cão não ameaçava as outras pessoas. "Você sabia que esses cães eram perigosos e sabia que não podia controlá-los. Mesmo assim, você os levou para fora e estava claro que, em algum momento, alguém seria ferido por seus cães", disse o juiz a Knoller, de 47 anos. Knoller nada disse na corte. Ela também terá de pagar US$ 6.800 a Sharon Smith, parceiro de Diane Whipple, a vítima do cão. "Não é uma questão de dinheiro. Não me importa se são US$ 6.800 ou US$ 68 milhões", disse ele ao sair da corte. "Minha esperança era a de que ela fosse condenada por homicídio."