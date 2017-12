Mulher é eleita na primeira eleição dos Emirados Árabes Uma mulher foi eleita neste sábado membro do Conselho Nacional Federal dos Emirados Árabes Unidos (EAU) nas primeiras eleições realizadas na história do país. Segundo a agência oficial de notícias WAM, a candidata Amal Abdullah Juma Karam Al Qubaisi venceu as eleições em Abu Dhabi, capital dos EAU. Vinte dos 40 membros do Conselho Nacional Federal, que será o núcleo de um futuro Parlamento, serão escolhidos no pleito. As eleições foram realizadas neste sábado em Abu Dhabi e em Al-Fujayrah. No restante do país, o pleito ocorrerá nos próximos dias 18 e 20. Os resultados das eleições em Abu Dhabi foram anunciados pela Comissão Suprema Nacional Eleitoral, segundo a agência WAM. Os Emirados Árabes Unidos, um país estável, moderno e com a economia mais dinâmica da região, conta com cerca de 4,3 milhões de habitantes, dos quais só 800 mil são árabes emirenses, pois o restante é de trabalhadores estrangeiros, a maioria asiáticos. Dos 800 mil árabes emirenses, apenas 6.700 nomeados pelos governantes dos sete estados da federação terão direito a participar da votação, sendo 15% deles mulheres. As eleições ocorrem sob a supervisão da Comissão Nacional Eleitoral, integrada por vários ministros, incluindo os de Justiça e Cultura, assim como duas personalidades públicas.