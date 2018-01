Mulher é ferida ao remover placa anti-semita Uma mulher foi hospitalizada hoje com graves queimaduras em conseqüência de uma explosão ocorrida quando ela tentava arrancar uma placa com os dizeres "Morte aos Judeus", colocada à margem de uma estrada russa. A mulher está internada em estado grave no Hospital da Cidade de Moscou Nº 1. O incidente ocorreu na Rodovia Kiev, 30 quilômetros a sudoeste da capital. Segundo a polícia, a mulher estava dirigindo pela rodovia quando avistou uma placa escrita à mão, em letras brancas e pretas, "Morte aos Judeus", fincada à beira da estrada. Ela parou o carro e tentou arrancar a placa da terra, quando foi atingida por um dispositivo explosivo. De acordo com a agência de notícias Interfax, o promotor-geral da Rússia, Vladimir Ustinov, assumiu pessoalmente as investigações do caso. "Todos os tipos de extremismo e ódio serão tratados com as punições mais severas", disse Ustinov à agência. A mulher foi identificada pela Interfax como Tatiana Sapunova, de 28 anos, e teria ficado cega de um olho devido à explosão. Ela estava viajando com a família em um microônibus. O dispositivo continha entre 100 e 200 gramas de dinamite.