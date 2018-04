Mulher é gravemente ferida a tiros pela Segurança Nacional no Cairo

CAIRO - Uma mulher ficou gravemente ferida neste domingo em uma região central do Cairo por disparos feitos a partir de vários veículos da Segurança Central, segundo pôde comprovar a Agencia Efe.

O ataque foi registrado nos arredores do palácio Abdin, utilizado esporadicamente pela Presidência da República. A mulher ficou sangrando na rua.

O tiroteio aconteceu por volta das 8h15 (horário local, 4h15 de Brasília), 15 minutos depois que se levantasse o toque de recolher vigente desde as 16h de ontem (12h de Brasília).

Os veículos passaram pelo lugar a grande velocidade, por isso que não se pôde comprovar se seus ocupantes estavam uniformizados ou à paisana.

Nesse setor do Cairo, próximo à sede do Ministério do Interior, palco neste sábado de um tiroteio no qual três pessoas morreram, as blitzes instaladas pelo Exército estão comprovando a identidade dos transeuntes.

A situação em alguns lugares desta capital é muito tensa, especialmente nas áreas onde não estão presentes as tropas do Exército que estão desdobradas pelo Cairo.

Os civis que estão participando dos trabalhos para manter a segurança também não podem fazer muito contra homens armados que escapam do controle das autoridades.

Um grande centro comercial na periferia sul do Cairo, onde há um hipermercado da cadeia Carrefour, foi saqueado na noite do sábado, e os ladrões levaram "até os equipamentos de ar condicionado", segundo disse uma testemunha.