Mulher é indiciada por deixar filhos tempo demais no sol Uma mulher foi detida, acusada de contravenção, por supostamente ter deixado seus três filhos expostos ao sol por tempo excessivo. Eve Hibbits foi presa na semana passada por três acusações de crueldade contra crianças, disse o xerife Fred Abdalla. Sua fiança foi estabelecida em US$ 15.000. De acordo com Abdalla, um oficial de polícia notou que sua filha de dois anos e seus dois garotos gêmeos, de 10 meses, estavam queimados durante uma festividade no condado de Jefferson, no Estado norte-americano de Ohio. "Ela passeou com seus filhos durante o dia inteiro, na feira realizada na semana passada. As crianças tinham o rosto tão queimado que parecia que elas tinham sido pintadas com tinta vermelha", disse ele. "As crianças não usavam nenhuma espécie de proteção contra o sol." As crianças foram tratadas com compressas de gelo por queimaduras de segundo grau, disse Keith Murdock, porta-voz do Centro Médico Trinity.