Mulher é morta a punhaladas em McDonald´s na Jordânia Uma jordaniana morreu hoje apunhalada em um restaurante da rede McDonald´s no norte da Jordânia, informou a agência nacional de notícias, Petra. O cadáver da vítima, de cerca de 30 anos e que trabalhava como ajudante do gerente da loja, foi achado sem vida na cozinha do restaurante na cidade de Irbid, de acordo com a Petra, que não forneceu mais detalhes. A Jordânia, onde são freqüentes os chamados crimes de honra, desmantelou recentemente vários grupos extremistas islâmicos acusados de conspirar para levar a cabo ações terroristas contra interesses israelenses e americanos.