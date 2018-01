Mulher é morta por jacaré na Flórida Uma mulher de 20 anos morreu depois de ter seu braço arrancado por um jacaré enquanto nadava, durante a noite, num lago nas proximidades da casa de seus avós, disseram autoridades. O corpo de Michelle Reeves foi encontrado pelo pai na beira do lago no Domingo. O antebraço direito havia sido arrancado e o corpo apresentava feridas perfurantes no braço esquerdo e tórax, informou a porta-voz do xerife de Fort Myers, Ileana LiMarzi. Michelle, de Geórgia, havia sido vista pela última vez por volta das 2h30 da madrugada de domingo, quando disse que iria nadar no lago.