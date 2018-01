Mulher é presa após ficar nua no Muro das Lamentações 

JERUSALÉM - A polícia israelense prendeu neste domingo, 11, uma mulher que estava completamente nua diante do Muro das Lamentações, o lugar mais sagrado para o judaísmo, na cidade velha de Jerusalém, anunciou a polícia.

A mulher, uma israelense de 23 anos, tirou a roupa durante a tarde no local de orações, na parte reservada para as mulheres, disse a porta-voz da polícia, Micky Rosenfeld.

A porta-voz disse que os policiais que estavam no local a cobriram imediatamente com xales para evitar 'um indicente mais grave' com os fiéis judeus que estavam ali. Assista ao vídeo, gravado por uma pessoa que estava no local.

"Pelo que sei, é a primeira que uma mulher fica pelada no Muro das Lamentações", disse a policial.

Rosenfeld confirmou que a mulher seria submetida a um exame psicológico para entender o que a levou a realizar a ação. / AFP