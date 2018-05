Mulher é presa por explodir amostra de urina em loja dos EUA

DENVER - Uma mulher foi detida e multada por explodir uma amostra da sua própria urina em um forno micro-ondas de uma loja de Aurora, no Colorado, nos Estados Unidos, informou nesta sexta-feira, 4, o departamento de polícia local.

Segundo o relatório policial, Angelique Sánchez, de 26 anos, moradora de Denver, chegou nesta quinta-feira, 3, a uma loja da rede 7-Eleven situada em uma transitada intersecção em Aurora e colocou em um micro-ondas do local um recipiente plástico que explodiu pouco depois.

Posteriormente, Angelique jogou o micro-ondas no chão e saiu do local, de acordo com o encarregado da loja, que, após identificar um cheiro de urina saindo do aparelho, chamou a polícia.

Os agentes prenderam a mulher pouco depois em uma clínica próxima, especializada em exames médicos para pessoas que enviaram uma solicitação de emprego.

Segundo consta no relatório, Angelique "não entendeu" por que estava sendo questionada por causa do fato de que "não se tratava de urina real".

A detida, que não pôde completar seu exame, deverá pagar uma multa, por um montante não determinado, e também terá que apresentar-se em uma Corte para responder a acusações por destruição de propriedade privada.

Além disso, ela pode enfrentar acusações adicionais por interferir em operações de preparação de alimentos. /EFE