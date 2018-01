Mulher é presa tentando sair da Argentina com dólares Uma mulher coreana foi presa hoje no Aeroporto Internacional de Ezeiza, em Buenos Aires, quando tentava tirar 70 mil dólares do país, escondidos num boneco de pelúcia, informaram fontes policiais. A mulher foi detida quando tentava embarcar num vôo da Air Canada com destino ao Brasil. Os agentes alfandegários detectaram com uma máquina de raio-X que o boneco estava recheado de dólares. Desde que o governo anterior impôs as restrições bancárias conhecidas como "corralito", no dia 3 de dezembro de 2001, é proibido deixar a Argentina com mais de 1 mil dólares em espécie.