Mulher em coma há oito meses dá à luz bebê saudável Uma mulher que permanece há oito meses em estado de coma deu à luz um bebê saudável, pesando 3,370 quilos, disseram os médicos do hospital universitário de Cincinatti, em Ohio, EUA. O nascimento do bebê - do sexo feminino, que recebeu o nome de Alexis Michelle - é um dos poucos casos nos EUA em que uma mulher que permaneceu em coma durante praticamente todo o período de gestação tem um parto sem dificildades, disse ontem um dos médicos da equipe, o neonatologista Michael Hnat. O parto da paciente Chastity Cooper, de 24 anos, foi induzido pelos médicos na segunda-feira com a ajuda de medicamentos, mas sem grandes doses de analgésicos. A equipe médica havia considerado a possibilidade de fazer uma cesariana em Cooper, mas descartou a idéia em seguida devido aos riscos da anestesia e de eventuais dificuldades em sua recuperação após a cirurgia. A jovem mãe estava grávida há apenas duas semanas quando sofreu graves lesões provocadas por um acidente de trânsito em novembro, que a deixaram em estado de coma. Naquele momento ninguém sabia de sua gravidez, mas testes de rotina realizados na sala de emergência revelaram seu estado.