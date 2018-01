Mulher em estado vegetativo há 6 anos desperta por 3 dias Uma mulher que caiu em estado vegetativo há seis anos despertou esta semana por durante três dias e falou com sua família e com uma rede de televisão local para depois perder novamente a consciência. "Estou bem", disse Christa Lilly à mãe dela no domingo. Essas foram suas primeiras palavras em oito meses. A mulher já havia despertado outras quatro vezes por períodos breves desde que sofreu um ataque cardíaco e um derrame cerebral em novembro de 2000. "É maravilhoso. Sinto-me muito feliz", declarou Lilly à emissora KKTV-TV, de Colorado Springs, Colorado. Ela também conseguiu ver sua filha menor, Chelcey, agora com 12 anos, e três de seus netos. O neurologista Randall Bjork, que a atende, disse que não podia explicar como ou por que ela despertou. "Simplesmente não posso explicar isso com base no que sabemos dos estados vegetativos persistentes", afirmou. O estado vegetativo é muito similar ao coma. Bjork afirmou que nunca havia visto uma manifestação similar de despertar.