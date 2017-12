Mulher em greve de fome na Itália está mal Os médicos de um hospital de Milão expressaram nesta quarta-feira sua preocupação com o estado de saúde de Emma Bonino, ex-comissária da União Européia que entrou em greve de fome há cinco dias. Bonino, de 53 anos, deu entrada nesta terça-feira à noite no hospital Sao Paolo, mas negou-se a tomar qualquer medicamento. Ela começou a greve de fome em protesto pelo pouco tempo que a televisão italiana reserva aos partidos pequenos que competem nas eleições gerais do dia 13. Bonino é dirigente do Partido Radical, um dos menores do país. Segundo a imprensa italiana, os médicos estão preocupados principalmente com a condição cardíaca de Bonino.