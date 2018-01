Mulher em Hong Kong é suspeita de ter Sars Uma mulher foi internada num hospital do governo em Hong Kong com suspeita de estar contaminada com o vírus da pneumonia asiática (Sars). Autoridades médicas disseram que a mulher, de 34 anos, tem manchas no pulmão e febre alta. Os primeiros testes não eliminaram a hipótese de a mulher ter contraído a Síndrome Respiratória Aguda e Grave. Por esta razão, de acordo com um comunicado oficial de autoridades médias de Hong Kong, ela foi transferida de um hospital privado para um do governo. Ela está internada em área isolada do hospital. A epidemia de Sars começou no fim do ano passado na China e se espalhou por mais de dez países. Mais de 8.400 pessoas se contaminaram e 900 morreram, sendo 299 em Hong Kong. Na semana passada, Cingapura relatou seu primeiro caso de pneumonia asiática em quatro meses. Foi o primeiro país a relatar um caso de Sars desde que a Organização Mundial da Saúde declarou a doença sob controle em julho.