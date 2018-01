Mulher esbanja US$ 150 mil colocados em sua conta Uma mulher, mãe de quatro filhos, esbanjou mais de um quarto de milhão de dólares australianos em drogas, apostas de jogo e em pagar dívidas contraídas com seus amigos depois que centenas de milhares de dólares foram parar por engano em sua conta bancária, disseram nesta quarta-feira os investigadores do caso. Jodie Parchomenko, de 30 anos, declarou-se culpada perante um tribunal do estado de Victoria de retirar de sua conta no Banco de Melbourne, que faz parte do grupo Westpac, 255.000 dólares australianos (US$ 153.000) menos de um mês depois de uma quantia equivalente a US$ 195.000 ter sido para ela acidentalmente transferida por uma firma de advocacia. Segundo disseram os promotores ao tribunal, Jodie declarou à polícia que se "entusiasmou" ao descobrir o dinheiro em sua conta. A mulher não pôde lembrar-se bem de como foi usada a maior parte do dinheiro. Confessou aos policiais ter gasto US$ 18.000 em drogas, esbanjado uma soma indeterminada em apostas de jogo, e ter pago dívidas que tinha com amigos.