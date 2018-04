Mulher esfaqueia pilotos em avião na Nova Zelândia Uma passageira de um pequeno avião de carreira foi presa na sexta-feira na Nova Zelândia sob acusação de sequestro aéreo, depois de ter supostamente esfaqueado os dois pilotos e ameaçado explodir a aeronave de 19 lugares, segundo a polícia. Os pilotos da Air New Zealand foram atacados cerca de 20 minutos após decolarem de Blenheim com destino a Christchurch, ambos na Ilha Sul do arquipélago. De acordo com a polícia, a mulher estava armada com uma faca e exigia que o vôo fosse desviado para a Austrália. Os pilotos não sofreram ferimentos sérios e conseguiram pousar sem problemas. Mas na hora da preparação para o pouso a mulher ainda teria tentado mexer nos comandos do avião, e só foi desarmada quando o avião entrou em uma zona de turbulência, sempre segundo a versão policial. Policiais com cães entraram no avião e prenderam a mulher, de 33 anos, originária da Somália. Ela foi indiciada por sequestro e lesão corporal dolosa, e deve comparecer no sábado a um tribunal de Christchurch. O avião foi deixado na pista enquanto um esquadrão antibomba era chamado, mas não havia explosivos a bordo, disse Dave Cliff, superintendente da polícia local. Os dois pilotos chegaram a ser levados para um hospital, mas não correm riscos. Um passageiro e a própria agressora também foram atendidos com pequenos ferimentos. Os aviões do modelo Jetstream, de 19 lugares, são usados para vôos regionais pela Air New Zealand. Nesse tipo de aparelho, apenas cortinas separam os passageiros da cabine de comando. (Reportagem de Adrian Bathgate)