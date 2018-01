Mulher furta microondas e, na fuga, abandona o bebê Um mulher de 23 anos abandonou o seu bebê, uma menina de cinco meses, no bairro Valentina Figueiredo, na tarde de hoje, após furtar um forno de microondas. O bebê foi encaminhado ao abrigo do Centro de Adoção de Ribeirão Preto (Carib), mas será entregue à avó, após a liberação do Conselho Tutelar. A polícia já identificou a mãe, mas não divulgou o nome, e ela responderá inquérito por furto e abandono de incapaz. Ao ser perseguida por policiais, a mulher deixou o bebê para trás. O aparelho foi recuperado pela polícia. A mulher estava com o bebê e acompanhada de uma amiga e de um garoto de cerca de dez anos. Apresentaram-se como clientes e observaram móveis e produtos eletroeletrônicos. A mulher, então, pediu à dona da loja um copo d´água. Quando ela voltou, os ´clientes´ se despediram, sem fazer compras. A dona não notou, mas vizinhos informaram que o grupo tinha levado um aparelho de microondas, no carrinho do bebê. A polícia foi acionada e localizou o grupo rapidamente. Para escapar, a mãe deixou o filho no local e fugiu, assim como sua amiga. O microondas foi encontrado na casa de uma das mulheres, na favela do Jardim Jandaia. A avó do bebê procurou a polícia pouco depois, mas estava sem os documentos e precisaria retornar depois.