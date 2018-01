Mulher ganha US$ 162 milhões em loteria nos EUA Uma mulher apresentou o bilhete vencedor dos US$ 162 milhões (mais de R$ 450 milhões) da loteria Mega Millions, promovida por 11 Estados americanos. Rebecca Jemison, funcionária de um hospital, teve seu bilhete validado como o único ganhador do sorteio realizado há uma semana. ?Acho que conferi umas seis vezes para ver se era de verdade?, disse ela, em entrevista coletiva. ?Não foi sorte, foi uma bênção?. Dias antes, outra mulher, Elecia Battle, fez um boletim de ocorrência dizendo ter perdido o bilhete. A polícia disse que a história era plausível, mas o escritório de loterias afirmou que quem quer que apresentasse o bilhete válido levaria o dinheiro. Cerca de 30 pessoas com lanternas vasculharam as ruas ao redor da loja que vendeu o bilhete ganhador depois que o boletim de Battle veio a público. O advogado dela, Sheldon Starke, havia dito que Battle pretendia ir à Justiça. Jemison, por sua vez, reagiu com irritação às declarações de sua ?rival?. Os números ganhadores foram 12, 18, 21, 32, 46 e 49.