Mulher grávida é morta e bebê, roubado Uma mulher grávida de oito meses foi assassinada em sua casa e o feto foi retirado à força do útero, informaram autoridades do condado de Nodaway, no Estado de Missouri, onde ocorreu o crime. Acreditando que o bebê, uma menina, tenha sobrevivido, a polícia emitiu um alerta ao público. A mãe de Bobbi Jo Stinnett encontrou o cadáver da filha ontem à tarde. A mulher, de 23 anos, foi aparentemente estrangulada. "Os médicos que examinaram Bobbi Jo nos deram a informação de que possivelmente a criança está viva", disse o xerife de Nodaway, Ben Espey. "O bebê está em perigo, porque é prematuro", afirmou. Segundo Espey, não há sinal que indique que a casa de Bobbi Jo tenha sido arrombada. Bobbi Jo trabalhava numa fábrica de motores na cidade vizinha de Maryville. Ela espera seu primeiro filho. O marido estava trabalhando no momento do crime.