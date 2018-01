Mulher identifica marine acusado de estuprá-la Um mulher compareceu nesta quinta-feira a um Tribunal filipino para identificar o marine norte-americano acusado de estuprá-la. Identificada pelo pseudônimo "Nicole", a mulher de 22 anos caiu em prantos ao dar detalhes da agressão, forçando o juiz a adiar os trabalhos por um dia. Ela disse que enquanto era atacada por Daniel Smith, outros três oficiais - Keith Silkwood, Dominic Duplantis e Chad Carpentier - aplaudiam e encorajavam o colega. Os marines negam as acusações de estupro, que podem resultar em uma pena superior a 40 anos de prisão, e seus advogados dizem que Smith e a moça fizeram "sexo consensual". Do lado de fora do tribunal, cerca de 60 mulheres protestaram levantando cartazes com fotos dos acusados e gritando palavras de ordem como "prisão para os yankees".