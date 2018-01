Mulher invade exposição de carros em Detroit e posa nua Autoridades estão tentando descobrir como uma mulher conseguiu entrar na Convenção Norte Americana de Carros, após a hora do término da exposição, e posar nua em cima do novo Dodge Challenger. O fato aconteceu em torno das 2h30 desta segunda-feira, quando apenas funcionários e seguranças estavam dentro do Cobo Center, disse The Detroit News nesta quarta-feira. "Nós ouvimos dizer que todos estavam por cima do Challenger", disse Jason Vines, porta-voz da Chrysler, fabricante do Dodge. A empresa já tinha tentado dar um apelo mais sensual ao carro, trazendo a estrela Eva Longoria completamente vestida para posar no carro. O diretor da Cobo, Glenn Blanton disse que ações disciplinares serão tomadas, se for descoberto que funcionários foram cúmplices do incidente.