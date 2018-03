Mulher joga ácido em pessoas durante casamento Uma mulher foi acusada de jogar substância ácida em pessoas durante uma festa de casamento em Nova York, deixando seis feridos. A polícia investiga os motivos da mulher, que também se feriu. Rihab Hagelkhider, 39 anos, teria como alvo Hayfa Hussein, 29 anos, que sofreu queimaduras no rosto e no corpo, disseram autoridades. Dois bombeiros também foram feridos quando tentavam tratar das pessoas queimadas pelo ácido. Suas luvas de látex derreteram. Todas as vítimas foram tratadas em hospitais locais e já tiveram alta.